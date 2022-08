Fratoianni attacca Renzi sull' Arabia Saudita | ' Fa lo gnorri sui crimini di Riad'

(Di giovedì 18 agosto 2022) Nicolaha messo Matteonel mirino, inchiodandolo alle proprie responsabilità in merito ai suoi rapporti con l'. "Inpuò accadere che una donna rilanci dei ...

Nicolaha messo Matteo Renzi nel mirino, inchiodandolo alle proprie responsabilità in merito ai suoi rapporti con l'Arabia Saudita. "In Arabia Saudita può accadere che una donna rilanci dei ......del centrosinistra - e poi messo a dura prova sul fronte Pd dalla candidatura di Nicola... piccolo centro di Renzi e Calenda,Letta, dopo lo scontro in particolare del leader di Iv ... Fratoianni attacca Renzi sull’Arabia Saudita: “Fa lo gnorri sui crimini di Ryad” Fratoianni: “In Arabia Saudita può accadere che una donna rilanci dei Twitter critici con il regime e a favore dei diritti umani, e si ritrovi condannata a 34 anni di carcere. Ripeto 34 anni di carcer ...Buongiorno. La campagna elettorale entra nel vivo, il Pd è stato il primo a completare le liste, con mille polemiche e qualche ripensamento, gli altri ci stanno lavorando e hanno tempo fino al 22 agos ...