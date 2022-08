Fratelli d’Italia, il programma per le elezioni politiche 2022: scarica il pdf (Di giovedì 18 agosto 2022) Come Forza Italia, al momento, Fratelli d’Italia ha reso noto e pubblicato solamente il programma sottoscritto dalla coalizione. L’Accordo quadro di programma per un Governo di centrodestra è composto da 17 pagine, diviso in 15 capitoli: Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo; Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee; Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione secondo Costituzione; Per un fisco equo; Sostegno alla famiglia e alla natalità; Sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale; Tutela della salute; Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia; Stato sociale e sostegno ai bisognosi; Made in Italy, cultura e turismo; La sfida dell’autosufficienza energetica; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Come Forza Italia, al momento,ha reso noto e pubblicato solamente ilsottoscritto dalla coalizione. L’Accordo quadro diper un Governo di centrodestra è composto da 17 pagine, diviso in 15 capitoli: Italia, a pieno titolo parte dell’Europa, dell’Alleanza Atlantica e dell’Occidente. Più Italia in Europa, più Europa nel Mondo; Infrastrutture strategiche e utilizzo efficiente delle risorse europee; Riforme istituzionali, della giustizia e della Pubblica Amministrazione secondo Costituzione; Per un fisco equo; Sostegno alla famiglia e alla natalità; Sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale; Tutela della salute; Difesa del lavoro, dell’impresa e dell’economia; Stato sociale e sostegno ai bisognosi; Made in Italy, cultura e turismo; La sfida dell’autosufficienza energetica; ...

