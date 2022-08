Forte dei Marmi, anche il Twiga danneggiato dal maltempo. Daniela Santanchè: «Mesi di lavoro distrutti» – Il video (Di giovedì 18 agosto 2022) «La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione al Twiga. Mesi di lavoro distrutti in pochissimo tempo». È in preda allo sconforto Daniela Santanchè nel mostrare sui social le condizioni dello stabilimento balneare che gestisce a Forte dei Marmi. Tende squarciate, lettini ribaltati, «tutto distrutto», lamenta la senatrice nel video postato su Instagram e su Twitter. Mentre cammina tra lettini, tende e materassini rovinati, Santanchè si abbandona a uno sfogo: «Dopo tutto il lavoro, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul Twiga. Come potete vedere, ha distrutto le tende, le tende sono crollate. Tutte crollate, tutte rovinate, tutte cadute . Non ho ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) «La tromba d’aria è arrivata sulla costa e questa è la situazione aldiin pochissimo tempo». È in preda allo sconfortonel mostrare sui social le condizioni dello stabilimento balneare che gestisce adei. Tende squarciate, lettini ribaltati, «tutto distrutto», lamenta la senatrice nelpostato su Instagram e su Twitter. Mentre cammina tra lettini, tende e materassini rovinati,si abbandona a uno sfogo: «Dopo tutto il, tutto quello che facciamo, la tromba d’aria è arrivata sul. Come potete vedere, ha distrutto le tende, le tende sono crollate. Tutte crollate, tutte rovinate, tutte cadute . Non ho ...

