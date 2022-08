Flat tax, Visco “Inaccettabile che i più ricchi paghino meno” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Possono presentarla e imbellettarla in mille modi, ma il messaggio è uno solo: meno tasse per i più ricchi. Va detto con chiarezza e ripetuto a voce alta da tutti, politici, media, accademici. E' un messaggio Inaccettabile e completamente fuori dal dibattito politico sulle tasse in corso in tutto il mondo”. Lo dice, in un'intervista al quotidiano Repubblica, l'ex ministro delle Finanze Vincenzo Visco, parlando della Flat tax. “E' solo una battaglia identitaria della Destra – aggiunge – che puntualmente riemerge ad ogni campagna elettorale, è sicuro che non si farà”. Per l'ex esponente dei Governi Prodi, D'Alema e Amato: “Quella di Fratelli d'Italia è la proposta peggiore di tutte, confusa, contraddittoria, pasticciata, e meno male che nasce all'insegna della ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Possono presentarla e imbellettarla in mille modi, ma il messaggio è uno solo:tasse per i più. Va detto con chiarezza e ripetuto a voce alta da tutti, politici, media, accademici. E' un messaggioe completamente fuori dal dibattito politico sulle tasse in corso in tutto il mondo”. Lo dice, in un'intervista al quotidiano Repubblica, l'ex ministro delle Finanze Vincenzo, parlando dellatax. “E' solo una battaglia identitaria della Destra – aggiunge – che puntualmente riemerge ad ogni campagna elettorale, è sicuro che non si farà”. Per l'ex esponente dei Governi Prodi, D'Alema e Amato: “Quella di Fratelli d'Italia è la proposta peggiore di tutte, confusa, contraddittoria, pasticciata, emale che nasce all'insegna della ...

