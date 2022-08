Flat tax e picconate al Welfare | le destre pensano solo ai ricchi Parla il sociologo De Masi | “disastroso abolire il Reddito di cittadinanza”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 agosto 2022) Malgrado i dati dimostrino la sua utilità, il Centrodestra se la prende con ildi. Professore Domenico De, secondo lei se passasse l’idea diquesta misura, definita dalla Meloni come “un errore da superare” cosa accadrebbe agli italiani? “Abbiamo 5 milioni e mezzo di italiani che vivono in condizioni di povertà assoluta, ossia che non hanno il minimo necessario per sopravvivere, e altri 8 milioni in povertà relativa ossia che hanno lo stretto indispensabile. Bisognerebbe chiedere alla Meloni come pensa che questi 14 milioni di italiani potranno vivere. È vero che alcuni di loro possono lavorare ma non è facile trovare lavoro a persone che spesso sono analfabete, non hanno la patente o non lavorano da anni. Parliamoci chiaro anche queste persone abili e arruolabili non sono bocconiani ...