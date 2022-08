Fisco | Pnrr e tetto al gas Marattin e il programma del terzo polo

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - Stupormundi66 : RT @CristianaAN: @Stupormundi66 @elenabonetti @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna @meb @marattin Ampio spettro di riforme radicali in o… - CristianaAN : @Stupormundi66 @elenabonetti @CarloCalenda @msgelmini @mara_carfagna @meb @marattin Ampio spettro di riforme radica… - CastigliMirella : Ma anche cosa vuole fare su #PNRR, fisco eccetera. È l’economia, bellezza! - Gilda36776858 : RT @Andrea_Diesis: Cominciamo da qui. 1.Politica estera: europeismo e atlantismo. 2.Politica interna: piena realizzazione del PNRR. 3.Ener… -

E il nostro programma è attuare le riforme del. O noi facciamo andare avanti Draghi con un ... Entrando poi nel merito delle proposte presenti nel programma, Calenda va dritto sul tema: 'Le ...... dal momento che le riforme delprevedono 'solo' 2,1 miliardi di euro per la realizzazione di nuovi impianti per il trattamento e il riciclo dei rifiuti.dall'Irpef alla lotta all'evasione ... Fisco, taxi, balneari, Pnrr: tutti i dossier economici in bilico "Il nostro obiettivo è semplice: andare avanti con l'agenda Draghi, andare avanti con il metodo Draghi del buon senso e del buon governo, avere possibilmente ...«Andare avanti con l'agenda Draghi e con il metodo Draghi, avere possibilmente Draghi come presidente del Consiglio, attuare le riforme del Pnrr». Questo il mantra con cui il ...