Fiorentina-Twente 2-1 | Jans | “Il secondo tempo ci dà speranza Al ritorno l’inferno di Dante”

(Di giovedì 18 agosto 2022) Ron, allenatore del, si è presentato in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 subita dallanel playoff di andata di Conference League: “Si sono giocate due partite, abbiamo preso un gol molto presto e nel primo c’è stato poco da fare, avevamo paura, non vincevamo i duelli, giocava solo la. E loro hanno fatto un bel gol per andare 2-0. Poi nelabbiamo trovato coraggio e dopo il 2-1 ho pensato che avremmo potuto trovare il pareggio. Il primosarà una lezione, ilci dà invece”. Infatti il tecnico della squadra olandese crede nella rimonta e nel passaggio del turno: “Possiamo farcela. Tra una settimana, a differenza di stasera, avremo uno stadio tutto esaurito. ...

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Conference League contro il Twente: 'Approccio fantastico, come l'inizio. Potevamo segnare di più, loro sono più avanti di noi'. 'Fantastico l'approccio. Penso che potevamo ottenere di più in termini di gol nei primi 45'. Loro sono più avanti di noi. 95' - FINITA!!!! LA FIORENTINA BATTE IL TWENTE 2-1! Appuntamento il 25 in Olanda"