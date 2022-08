Fiorentina-Twente 2-1 | Italiano | “Approccio fantastico | più attenzione per il ritorno”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 agosto 2022) “Il nostroalla partita è stato. Avremmo potuto ottenere di più in termini di gol, nel primo tempo, anche se loro sono molto più avanti di noi fisicamente. Qualcuno dei miei è calato nel corso del secondo tempo, ma volevamo un risultato importante per giocarci la qualificazione e lo abbiamo raggiunto; ci prepareremo al meglio per il. Sono contento per ciò che hanno fatto i ragazzi, abbiamo concesso un tiro in porta e puntualmente prendiamo gol. Questa rete subita ci fa arrivare alla partita dicon più, perdiamo sempre qualcosa se non stiamo tutti con le antenne dritte. Amrabat? Due anni fa è arrivato con grandissime aspettative, poi non ha reso come voleva e stava perdendo autostima; nell’ultimo periodo si è convinto che può fare quel ruolo e cresce di ...