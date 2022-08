Fiorentina, tifosi Twente sfilano in città prima della partita di Conference League (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano ormai solo una paio d’ore al fischio d’inizio di Fiorentina-Twente, andata dei playoff di Conference League, e i tifosi olandesi ne hanno approfittato per farsi conoscere e riconoscere, a modo loro. Infatti, centinaia di supporter ospiti sono stati segnalati in una curiosa sfilata sui lungarni e nelle strade del centro di Firenze da via Tornabuoni, a via Strozzi, a piazza Repubblica, a borgo Albizi, tra cori e canti. Un episodio inusuale ma fortunatamente pacifico, che non si è risolto in scontri di nessun tipo; ad ogni modo, un elicottero della polizia ha vigilato dall’alto sull’evolversi della situazione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Mancano ormai solo una paio d’ore al fischio d’inizio di, andata dei playoff di, e iolandesi ne hanno approfittato per farsi conoscere e riconoscere, a modo loro. Infatti, centinaia di supporter ospiti sono stati segnalati in una curiosa sfilata sui lungarni e nelle strade del centro di Firenze da via Tornabuoni, a via Strozzi, a piazza Repubblica, a borgo Albizi, tra cori e canti. Un episodio inusuale ma fortunatamente pacifico, che non si è risolto in scontri di nessun tipo; ad ogni modo, un elicotteropolizia ha vigilato dall’alto sull’evolversisituazione. SportFace.

