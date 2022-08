Fiorentina, ritorno in Europa e 2-1 al Twente. Italiano si gioca la Conference il 25 in Olanda (Di giovedì 18 agosto 2022) Febbraio 2017, sedicesimi di Europa League. La Fiorentina viene travolta dal Borussia Mönchengladbach e saluta l’Europa per lunghi cinque anni. A cinque anni di distanza da quella rimonta, i viola al Frachi superano 2-1 il Twente nel match di andata del playoff di Conference League ma non riescono ad ipotecare il passaggio del turno. Servirà la versione migliore della Fiorentina in Olanda contro Cerny e compagni in un confronto di ritorno incastonato tra l’Empoli e il Napoli. Impossibile fare calcoli, per evitare brutte sorprese con un avversario che si è confermato scomodo. Di fronte c’è infatti l’avversario più scomodo possibile del turno di Conference: due partite, due vittorie in Eredivisie con due vittorie su due al primo turno ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Febbraio 2017, sedicesimi diLeague. Laviene travolta dal Borussia Mönchengladbach e saluta l’per lunghi cinque anni. A cinque anni di distanza da quella rimonta, i viola al Frachi superano 2-1 ilnel match di andata del playoff diLeague ma non riescono ad ipotecare il passaggio del turno. Servirà la versione migliore dellaincontro Cerny e compagni in un confronto diincastonato tra l’Empoli e il Napoli. Impossibile fare calcoli, per evitare brutte sorprese con un avversario che si è confermato scomodo. Di fronte c’è infatti l’avversario più scomodo possibile del turno di: due partite, due vittorie in Eredivisie con due vittorie su due al primo turno ...

