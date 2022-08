Fiorentina, dopo il "gol" alla Cremonese all'esordio in Europa: la notte di Rolando Mandragora. (Di giovedì 18 agosto 2022) dopo 5 anni stasera la Fiorentina farà il suo ritorno in Europa, anzi si gioca il primo atto per partecipare alla fase a gironi della... Leggi su calciomercato (Di giovedì 18 agosto 2022)5 anni stasera lafarà il suo ritorno in, anzi si gioca il primo atto per parteciparefase a gironi della...

AlfredoPedulla : #Barak, la #Fiorentina conta di accelerare dopo la #Conference. Nome di venerdì scorso, ha scavalcato #Bajrami. Il… - sportli26181512 : Fiorentina, dopo il 'gol' alla Cremonese all'esordio in Europa: la notte di Rolando Mandragora.: Dopo 5 anni staser… - roccosulla : @sghezziofficial Voce del Catanzaro.. Ricordo che fu l'unico a dire non era rigore..Brady (L'anno dopo venne da noi… - Calciocomoff : L'unico successo europeo della #Fiorentina risale al 1960/61 con la conquista della Coppa delle Coppe. Ma ora la… - sportli26181512 : La #Fiorentina torna a giocare in Europa: ecco chi c'era l'ultima volta: La #Fiorentina torna a giocare in Europa:… -