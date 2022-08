Finlandia, premier scatenata al party: è polemica – Video (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ polemica in Finlandia per un Video trapelato che mostra la premier 36enne Sanna Marin ballare e assumere alcolici durante un party. Marin ha reagito alle accuse, difendendo il suo diritto a divertirsi nel tempo libero. “Si tratta di immagini private che non dovevano essere rese pubbliche”, ha detto al quotidiano finlandese Iltalehti, esprimendo anche il suo disappunto per il fatto che il Video fosse trapelato. Allo stesso tempo “non ho nulla da nascondere e non ha fatto nulla di illegale”, ha aggiunto, confermando di aver assunto alcolici, ma non droghe. Insieme ad alcuni dei suoi amici famosi, Marin ha preso parte a una festa prima in una casa privata e poi in due bar. La premier ha sottolineato il suo diritto a trascorrere il suo tempo libero ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – E’inper untrapelato che mostra la36enne Sanna Marin ballare e assumere alcolici durante un. Marin ha reagito alle accuse, difendendo il suo diritto a divertirsi nel tempo libero. “Si tratta di immagini private che non dovevano essere rese pubbliche”, ha detto al quotidiano finlandese Iltalehti, esprimendo anche il suo disappunto per il fatto che ilfosse trapelato. Allo stesso tempo “non ho nulla da nascondere e non ha fatto nulla di illegale”, ha aggiunto, confermando di aver assunto alcolici, ma non droghe. Insieme ad alcuni dei suoi amici famosi, Marin ha preso parte a una festa prima in una casa privata e poi in due bar. Laha sottolineato il suo diritto a trascorrere il suo tempo libero ...

Agenzia_Ansa : La premier finlandese Sanna Marin finisce nella bufera dopo la pubblicazione di un video in cui la giovane leader s… - jarvansalo : RT @ultimenotizie: Polemiche in #Finlandia dopo la diffusione sui social di alcuni video di un party privato in cui si vede la premier #San… - Elena81353537 : Polemiche in Finlandia per un video diffuso sul web dove la premier #SannaMarin si scatena in un ballo...figuriamoc… - felipegelart : RT @ultimenotizie: Polemiche in #Finlandia dopo la diffusione sui social di alcuni video di un party privato in cui si vede la premier #San… - GiancarloPilus1 : RT @ultimenotizie: Polemiche in #Finlandia dopo la diffusione sui social di alcuni video di un party privato in cui si vede la premier #San… -