Finlandia, polemiche per le immagini di Sanna Marin che balla a una festa. La premier si difende: «Momenti privati» – Il video (Di giovedì 18 agosto 2022) La premier finlandese torna sulle pagine dei giornali per le sue abitudini private. Sanna Marin, 36 anni, è stata riprese durante i festeggiamenti nel corso di un party tra amici. Le immagini della premier che balla e si diverte sono finite online sui media nazionali e hanno scatenato l’indignazione di una parte dei cittadini della Finlandia. Alcuni hanno accusato Marin di aver fatto uso di droghe, appellandosi a una parola che si sentirebbe durante il video, e che significherebbe cocaina in slang finlandese. Ma la premier si è difesa: «Non ho mai detto quella parola né fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po’ di alcol. Non ho problemi a fare un test», ha commentato. «Erano video ... Leggi su open.online (Di giovedì 18 agosto 2022) Lafinlandese torna sulle pagine dei giornali per le sue abitudini private., 36 anni, è stata riprese durante i festeggiamenti nel corso di un party tra amici. Ledellachee si diverte sono finite online sui media nazionali e hanno scatenato l’indignazione di una parte dei cittadini della. Alcuni hanno accusatodi aver fatto uso di droghe, appellandosi a una parola che si sentirebbe durante il, e che significherebbe cocaina in slang finlandese. Ma lasi è difesa: «Non ho mai detto quella parola né fatto uso di droghe, ho solo bevuto un po’ di alcol. Non ho problemi a fare un test», ha commentato. «Erano...

