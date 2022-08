Finlandia, polemiche per il video della premier Sanna Marin scatenata durante un party (Di giovedì 18 agosto 2022) E' bufera sulla premier finlandese Sanna Marin, dopo che un video in cui beve, balla scatenata e canta ad un party a casa di amici è finito sui social.<br />In precedenza Marin, 36 anni, era stata criticata per aver partecipato a un festival rock e per trascorrere più tempo a partecipare a feste che governare, atteggiamento che secondo i suoi detrattori non si addice a un primo ministro. C'è anche chi, invece, tra gli utenti della Rete, ne apprezza lo stile giovanile e informale.<br />Nel video, Marin viene vista bere con un gruppo di amici mentre balla e canta sulle note del rapper finlandese Petri Nygrd e del cantante pop Antti Tuisku. Secondo il tabloid Iltalehti, tra gli ospiti del party ... Leggi su lastampa (Di giovedì 18 agosto 2022) E' bufera sullafinlandese, dopo che unin cui beve, ballae canta ad una casa di amici è finito sui social.

