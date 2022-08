Figo dal Barcellona al Real Madrid: arriva il documentario sul trasferimento che cambiò il calcio (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra i trasferimenti più discussi del nuovo millennio, quello di Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid nell’estate del 2000 occupa certamente una posizione tra le più rilevanti. Ora Netflix ne ha fatto una serie documentario, la cui prima puntata dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma lunedì 25 agosto. Il progetto, diretto da David Tyhorn e Ben Nicholas, avrà al suo interno anche le testimonianze dello stesso calciatore portoghese, più altri suoi ex compagni di squadra quali Guardiola e Roberto Carlos. Ma soprattutto si avrà modo di ascoltare le parole dei due presidenti coinvolti nel trasferimento, Florentino Perez e l’ex patron dei blaugrana, Joan Gaspar. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Tra i trasferimenti più discussi del nuovo millennio, quello di Luisdalalnell’estate del 2000 occupa certamente una posizione tra le più rilevanti. Ora Netflix ne ha fatto una serie, la cui prima puntata dovrebbe essere disponibile sulla piattaforma lunedì 25 agosto. Il progetto, diretto da David Tyhorn e Ben Nicholas, avrà al suo interno anche le testimonianze dello stesso calciatore portoghese, più altri suoi ex compagni di squadra quali Guardiola e Roberto Carlos. Ma soprattutto si avrà modo di ascoltare le parole dei due presidenti coinvolti nel, Florentino Perez e l’ex patron dei blaugrana, Joan Gaspar. SportFace.

Figo_mancato : @Lucios58 @rulajebreal @MarinSanna Caro il testa di cazzo io scrivo a nome mio, quindi quel 'vi' ficcartelo su per… - F4V0R1TECR1ME : mia nonna al cimitero appena andate via dal nottò fa “è mio marito figo quello” MORTA IO - ltwtmvnson : stasera torno dal cameriere figo ?????? - Mary90792655 : @max_cromax @ilciccio67 @triglione72 Eh ovviamente...e poi devo leggere su twitter gente (che si professa juventina… - caterinacorda1 : RT @Autarchico: @DebAttanasio Pertanto, dal 1861 al 1946, non solo il fascismo, ma anche la sinistra giolittiana (ed i suoi antenati) non p… -

"La politica 'dialettale' dell'ENI" ... per fare ciò che deve fare, edove lo deve fare Scusate mi sono lasciato influenzare dal Totò e ... per chi ancora lo parla, ma soprattutto lo sa scrivere) nella lingua inglese (che fa molto figo), ... Figo dal Barcellona al Real Madrid: il tradimento del secolo su Netflix La piattaforma streaming Neflix ha annunciato un film documentario sullo scandaloso trasferimento del centrocampista portoghese Luis Figo dal Barcellona al Real Madrid nel 2000. La prima puntata dovrebbe aver luogo il 25 agosto. L'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez, l'ex patron del Barcellona Joan Gaspar, i ... Il Posticipo Figo dal Barcellona al Real Madrid: il tradimento del secolo su Netflix La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ... Le sfide classiche della prima giornata di UEFA Champions League Si avvicina rapidamente l'inizio della fase a gironi della UEFA Champions League, e UEFA.com ripropone alcune delle gare più belle mai giocate alla prima giornata della massima competizione europea a ... ... per fare ciò che deve fare, edove lo deve fare Scusate mi sono lasciato influenzareTotò e ... per chi ancora lo parla, ma soprattutto lo sa scrivere) nella lingua inglese (che fa molto), ...La piattaforma streaming Neflix ha annunciato un film documentario sullo scandaloso trasferimento del centrocampista portoghese LuisBarcellona al Real Madrid nel 2000. La prima puntata dovrebbe aver luogo il 25 agosto. L'attuale presidente del Real Madrid Florentino Perez, l'ex patron del Barcellona Joan Gaspar, i ... Soldi, tradimenti e…teste di maiale: il documentario sul “caso Figo” arriva su Netflix! La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Si avvicina rapidamente l'inizio della fase a gironi della UEFA Champions League, e UEFA.com ripropone alcune delle gare più belle mai giocate alla prima giornata della massima competizione europea a ...