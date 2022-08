Fiamme alte decine di metri sopra Giacalone, evacuata la Pizzuta, nube densa di fumo sopra Monreale (Di giovedì 18 agosto 2022) Portella della Paglia, dopo tre giorni di incendi, è nuovamente in preda alle Fiamme. Fiamme alte decine di metri, alimentate dal forte vento di scirocco e dalle alte temperature che hanno superato abbondantemente i 40 gradi. Da Portella della Paglia le Fiamme si sono propagate alla Pizzuta, sopra Giacalone. Il territorio demaniale è stata evacuato. I forestali hanno abbandonato l’area per non essere travolti dalle Fiamme spinte dal vento. In queste ultime ore lo scenario sopra Monreale è spettrale. Il cielo si è oscurato per una nube di fumo molto densa. La fuliggine è arrivata fino alle abitazioni ... Leggi su filodirettomonreale (Di giovedì 18 agosto 2022) Portella della Paglia, dopo tre giorni di incendi, è nuovamente in preda alledi, alimentate dal forte vento di scirocco e dalletemperature che hanno superato abbondantemente i 40 gradi. Da Portella della Paglia lesi sono propagate alla. Il territorio demaniale è stata evacuato. I forestali hanno abbandonato l’area per non essere travolti dallespinte dal vento. In queste ultime ore lo scenarioè spettrale. Il cielo si è oscurato per una nube dimolto. La fuliggine è arrivata fino alle abitazioni ...

