Festa della Musica a Fiumicino: venerdì stop, ma sabato e domenica a tutto volume

Fiumicino – A cause delle condizioni meteo avverse, la Festa della Musica non inizierà venerdì 19 agosto perché è previsto nubifragio. I festeggiamenti si faranno regolarmente sabato 20 e domenica 21 agosto, sempre nella location di via del Faro 74 angolo via Coni Zugna, a Fiumicino. Gli appuntamenti serali e il buon cibo preparato con il pescato locale, faranno partire la Festa della Musica a tutto volume con il ritorno del bel tempo. Gli spettacoli saranno due per ogni serata: sabato 20 agosto un lungo percorso nella Musica dance degli anni Ottanta con gli 'Scalo Project'. A seguire i trascinanti ritmi di Jovanotti con i ...

