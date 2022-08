Fernanda Pivano, 13 anni senza l’eterna ragazza: “La bellezza e la poesia ci permettono di andare avanti” (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ormai trascorsi 13 anni senza Fernanda Pivano, senza la luce del suo sorriso incredibile, senza le sue parole scabre eppure piene di affetto. Fernanda Pivano la scrittrice, la giornalista, la traduttrice se ne è andata in un pomeriggio d’estate: il calendario segnava indifferente la data di martedì 18 agosto 2009. È volata via portando con sé un bagaglio prezioso fatto di ricordi straordinari, zeppo delle immagini di una vita intera trascorsa a cavallo tra ideali e passioni, le stesse che avevano contribuito a farne una eterna ragazza. I pilastri della letteratura mondiale Voce fresca da teenager ed energia da vendere fino all’estrema goccia di vita, ha amato intensamente il suo lavoro e specialmente quegli autori abbracciati ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 18 agosto 2022) Sono ormai trascorsi 13la luce del suo sorriso incredibile,le sue parole scabre eppure piene di affetto.la scrittrice, la giornalista, la traduttrice se ne è andata in un pomeriggio d’estate: il calendario segnava indifferente la data di martedì 18 agosto 2009. È volata via portando con sé un bagaglio prezioso fatto di ricordi straordinari, zeppo delle immagini di una vita intera trascorsa a cavallo tra ideali e passioni, le stesse che avevano contribuito a farne una eterna. I pilastri della letteratura mondiale Voce fresca da teenager ed energia da vendere fino all’estrema goccia di vita, ha amato intensamente il suo lavoro e specialmente quegli autori abbracciati ...

