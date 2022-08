Femminicidio, 30enne italiano arrestato per aver ucciso l’amica con la quale era in vacanza in Croazia: “Hanno litigato tutto il tempo” (Di giovedì 18 agosto 2022) Hanno passato la vacanza a litigare, fino a quando lei non è stata trovata in fin di vita all’alba del 18 agosto. Un uomo di 30 anni è stato arrestato in quanto sospettato di essere lui l’assassino dell’amica di 40 anni con la quale aveva deciso di partire dall’Italia per passare qualche giorno di vacanza in Croazia. A riportare la notizia è l’agenzia locale Hina. La 40enne è deceduta poco dopo l’arrivo degli agenti che l’avevano trovata gravemente ferita all’interno dell’abitazione nella quale i due stavano soggiornando. In seguito alle testimonianze, che Hanno riferito di aver sentito un’accesa lite tra i due, il 30enne è stato arrestato. Secondo le prime indiscrezioni filtrate dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022)passato laa litigare, fino a quando lei non è stata trovata in fin di vita all’alba del 18 agosto. Un uomo di 30 anni è statoin quanto sospettato di essere lui l’assassino deldi 40 anni con laaveva deciso di partire dall’Italia per passare qualche giorno diin. A riportare la notizia è l’agenzia locale Hina. La 40enne è deceduta poco dopo l’arrivo degli agenti che l’avevano trovata gravemente ferita all’interno dell’abitazione nellai due stavano soggiornando. In seguito alle testimonianze, cheriferito disentito un’accesa lite tra i due, ilè stato. Secondo le prime indiscrezioni filtrate dalla ...

