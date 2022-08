“Fabri Fibra è morto”, la clamorosa fake news fa il giro del web (Di giovedì 18 agosto 2022) La fake news su Fabri Fibra Purtroppo capita che sul web spuntino delle fake news, alcune di queste anche di pessimo gusto e alquanto clamorose. È ciò che è accaduto nella giornata di ieri a Fabri Fibra, quando l’hanno spacciato per morto! Ebbene sì, avete capito perfettamente. E non è la prima volta che accade L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 18 agosto 2022) LasuPurtroppo capita che sul web spuntino delle, alcune di queste anche di pessimo gusto e alquanto clamorose. È ciò che è accaduto nella giornata di ieri a, quando l’hanno spacciato per! Ebbene sì, avete capito perfettamente. E non è la prima volta che accade L'articolo proviene da Novella 2000.

Darden1804 : 'Non accettare consigli da chi non dà mai consigli' Fabri Fibra - mylifeasrita : purtroppo tra gli album usciti fino ad oggi nessuno batte caos di fabri fibra - 24Trends_Italia : 1. Fabri Fibra - 100mille+ 2. Thomas Ceccon - 50mille+ 3. Nina Lange Barresi - 50mille+ 4. Next film - 20mille+ 5.… - Ciro40800053 : Mi sembra di essere tornato indietro nel tempo. Ma fabri fibra è morto? #Fabrifibra - tist_xxxx : Prima è uscita la fake news di ghali che era morto, ora è toccato a Fabri fibra...ma la gente si può sapere che gli… -