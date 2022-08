Ex Bologna | UFFICIALE nuova avventura per Avenatti

DiMarzio : .@BfcOfficialPage: ufficiale l’arrivo di #Lucumì dal @KRCGenkofficial #calciomercato #SerieA - 1000Cuori : ?? Ufficiale - Lucumi al Bologna ?? - calsciomercato : ??????????UFFICIALE! Jhon Lucumì é un nuovo calciatore del Bologna.??? #lucumi #Bologna #Calciomercato #SerieATIM - Cucciolina96251 : RT @Domenic36396232: ? UFFICIALE ? John #Lucumi è un nuovo giocatore del #Bologna Contratto quadriennale ?? #Calciomercato #StayTuned htt… - glooit : Bologna, ufficiale l'acquisto di Lucumì dal Genk leggi su Gloo -

...Tutti gli acquisti ufficiali in Serie Al'arrivo del 'Cholito' Simeone a Napoli, accolto dai tweet del presidente De Laurentiis e del club. Tra gli altri affari: Lucumi ale Grassi ..."IlFc 1909 comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Koninklijke Racing Club Genk il diritto alle prestazioni sportive del difensore Jhon Lucumì". Il difensore è il terzo colombiano ...Previsioni meteo per il 18/08/2022, Bologna. Giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 22 e 29°C ...(ANSA) - ROMA, 18 AGO - Il Bologna si assicura un altro rinforzo in difesa. Dopo l'acquisto di Joaquin Sosa dal Nacional di Montevideo arriva pure quello di John Lucumì, centrale ...