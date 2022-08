Europei di Nuoto, il nuovo programma del fondo a Ostia: gare sabato e domenica (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Per il perdurare delle condizioni meteo avverse, con venti forti ed onde alte, la commissione tecnica del Nuoto in acque libere della LEN e Roma 2022 hanno annunciato il nuovo programma gare del Nuoto di fondo per i prossimi giorni. La giornata di gare di domani, venerdì 19 agosto, è stata annullata. Le gare saranno in programma alla spiaggia SPQR di Ostia sabato 20 con la partenza della 5km maschili e femminili alle ore 10, seguita alle ore 14 dalla 25km maschile e femminile. domenica 21 è prevista la 10km che avrà inizio alle ore 10 per gli uomini e per le donne. La staffetta 4x1250m è stata invece cancellata dal programma delle competizioni. Venerdì 19 ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Per il perdurare delle condizioni meteo avverse, con venti forti ed onde alte, la commissione tecnica delin acque libere della LEN e Roma 2022 hanno annunciato ildeldiper i prossimi giorni. La giornata didi domani, venerdì 19 agosto, è stata annullata. Lesaranno inalla spiaggia SPQR di20 con la partenza della 5km maschili e femminili alle ore 10, seguita alle ore 14 dalla 25km maschile e femminile.21 è prevista la 10km che avrà inizio alle ore 10 per gli uomini e per le donne. La staffetta 4x1250m è stata invece cancellata daldelle competizioni. Venerdì 19 ...

