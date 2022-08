Europei di Nuoto, De Rose pronto per i tuffi dalle grandi altezze: “Adrenalina pura!” (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Lanciarsi dal trampolino a 27 metri d’altezza non è cosa da tutti i giorni. Serve un pizzico di follia sopra alla media “soprattutto la prima volta”, sorride Alessandro De Rose, tuffatore azzurro, bronzo mondiale nel 2017. La storia di Alessandro è una bella storia, di uno che ce l’ha fatta, per merito e per caparbietà. Ha iniziato il suo percorso con i tuffi tradizionali, a Cosenza, ma giovanissimo interrompe l’attività a causa della prematura scomparsa del padre. Un percorso a ostacoli, che fra mille avventure, cambiamenti e rivoluzioni l’ha portato a dedicarsi all’high diving e ad entrare, pioniere fra gli italiani, nel circuito mondiale. Grazie a sua moglie Nicole Belsasso, che è anche la sua allenatrice, Alessandro ha intrapreso un percorso eccezionale, a braccetto con la Federazione Italiana Nuoto, dando vita a un ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma – Lanciarsi dal trampolino a 27 metri d’altezza non è cosa da tutti i giorni. Serve un pizzico di follia sopra alla media “soprattutto la prima volta”, sorride Alessandro De, tuffatore azzurro, bronzo mondiale nel 2017. La storia di Alessandro è una bella storia, di uno che ce l’ha fatta, per merito e per caparbietà. Ha iniziato il suo percorso con itradizionali, a Cosenza, ma giovanissimo interrompe l’attività a causa della prematura scomparsa del padre. Un percorso a ostacoli, che fra mille avventure, cambiamenti e rivoluzioni l’ha portato a dedicarsi all’high diving e ad entrare, pioniere fra gli italiani, nel circuito mondiale. Grazie a sua moglie Nicole Belsasso, che è anche la sua allenatrice, Alessandro ha intrapreso un percorso eccezionale, a braccetto con la Federazione Italiana, dando vita a un ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - Agenzia_Ansa : Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto di Roma con il tempo di 52'21. Medaglia d… - giomalago : Europei da sogno! #Atletica: oro di Jacobs, bronzi Crippa e Giupponi. Martinenghi e Panziera ori #nuoto, argenti Ce… - MontiFrancy82 : #EuropeidinuotoRoma2022 : nell’ultima giornata di gare oro per la 4×100 mista maschile e per #ThomasCeccon argento… - Luxgraph : Europei, verso il rinvio le gare in acque libere a causa del maltempo -