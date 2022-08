Europei di atletica | Tamberi è medaglia d’oro nel salto in alto Il volo del riscatto a 2 30

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 agosto 2022) Il momento delè arrivato anche per Gianmarco: un fantastico Gimbo ènelinai campionatidi Monaco di Baviera. Un successo che sembra completare un cerchio:e Jacobs, le stelle delle Olimpiadi di Tokyo, che dopo una stagione difficile trovano la gloria europea, l’affermazione per dimostrare a loro stessi e al resto del mondo che sono ancora i campioni da battere.è volato fino a due metri e 30, conducendo una gara senza errori nonostante il terreno bagnato dalla pioggia caduta su Monaco, che ha costretto a posticipare l’inizio della sessione serale. Poi ha provato perfino a saltare a 2.33, ma ormai la gioia per l’oro lo aveva già travolto e distratto. ...