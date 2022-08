Europei atletica Monaco 2022: i risultati giorno per giorno (Di giovedì 18 agosto 2022) Grande attesa per il programma dell’atletica leggera all’interno degli Europei multidisciplina in corso di svolgimento a Monaco di Baviera. Dal 15 al 21 agosto all’Olympiastadion saranno impegnati ben 1540 atleti provenienti da 47 diverse nazioni europee. Sportface.it vi terrà come sempre aggiornati con dirette testuali, cronache, news, interviste e curiosità, mentre all’interno di questo pezzo potrete restare aggiornati con i risultati di ogni giornata della manifestazione. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV Europei 2022: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT I risultati giorno PER giorno LUNEDI’ 15 AGOSTO MARTEDI’ 16 AGOSTO MERCOLEDI’ 17 AGOSTO GIOVEDI’ 18 AGOSTO VENERDI’ 19 AGOSTO SABATO 20 ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 agosto 2022) Grande attesa per il programma dell’leggera all’interno deglimultidisciplina in corso di svolgimento adi Baviera. Dal 15 al 21 agosto all’Olympiastadion saranno impegnati ben 1540 atleti provenienti da 47 diverse nazioni europee. Sportface.it vi terrà come sempre aggiornati con dirette testuali, cronache, news, interviste e curiosità, mentre all’interno di questo pezzo potrete restare aggiornati con idi ogni giornata della manifestazione. IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV: IL CALENDARIO DI TUTTI GLI SPORT IPERLUNEDI’ 15 AGOSTO MARTEDI’ 16 AGOSTO MERCOLEDI’ 17 AGOSTO GIOVEDI’ 18 AGOSTO VENERDI’ 19 AGOSTO SABATO 20 ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - chetempochefa : Grandissimo #MarcellJacobs per la vittoria dell'oro nei 100 m agli Europei di Atletica in 9''95 ???? #Monaco2022 - SkySport : ULTIM'ORA #ATLETICA #EUROPEI DI #MONACO: ORO PER #JACOBS NEI 100 METRI: L'AZZURRO HA CHIUSO IN 9.95 #Monaco2022 #SkySport - infoitsport : Jacobs, il segreto dell’oro agli Europei di atletica - zazoomblog : Atletica Europei 2022. Quarta giornata. E’ il giorno di Gianmarco Tamberi. Attesa per Iapichino entra in scena Tort… -