Europei atletica 2022 | Tamberi oro nel salto in alto

(Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Gianmarcomedaglia d’oro nelinaglidileggeraa Monaco di Baviera. L’azzurro, campione olimpico in carica, trionfa con la misura di 2,30 m battendo il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andryi Protsenko che si fermano a 2,27 m. Funweek.

Gianmarco Tamberi ha vinto la medaglia d' oro nel salto in alto aglidileggera a Monaco di Baviera. L'olimpionico si è imposto con la misura di 2,30 metri che piega la resistenza del tedesco Poyte e dell'ucraino Potsenko. Subito eliminato a 2.18, ...Un'altra straordinaria impresa per Gimbo che, dopo l'impresa a Tokyo2020, conquista l'oro aglidi Monaco di Baviera con il salto decisivo di 2.30. Si trattaa della sua seconda vittoria continentale dopo Amsterdam ...MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) - Gianmarco Tamberi scrive un'altra pagina di storia e conquista la medaglia d'oro nel salto in alto agli Europei ...Il campione olimpico della specialità vince la gara continentale, davanti al tedesco Potye e all'ucraino Protsenko.