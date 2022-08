Europei 2022 | borsino 18 agosto | le speranze di medaglia dell’Italia Tamberi e Bertocchi Pellacani le carte migliori

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 agosto 2022) ARRAMPICATA SPORTIVA Ore 17.00, Finale combinata boulder-lead uomini Il giovane Filip Schenk ha raggiunto al finale sia nel boulder sia nel lead, dunque si tratta di un buon combinatista, anche se per ora non eccelle in nessuna delle due specialità. Ha tutto per migliorare e chissà che non possa materializzarsi un risultato a sorpresa. Il grande favorito sarà il ceco Adam Ondra. Percentuali diFilip Schenk 20% ATLETICA Ore 20.05, Finale salto in alto uomini Il giorno di Gianmarco. L’azzurro sogna di tornare sul tetto d’Europa a distanza di 6 anni. Non sarà semplice, perché la forma non è ideale a causa del Covid patito nelle scorse settimane. Per unaè presumibile che servirà salire a 2,30 metri (per l’oro 2,32?). Il grande avversario del marchigiano sarà l’ucraino Andriy Protsenko, bronzo ai recenti Mondiali ...