Erjona Sulejmani | passerella super sexy L’ex lady Dzemaili in tutto il suo splendore

zazoomblog : Erjona Sulejmani scatena le fantasie con un bikini piccolissimo: un davanzale pazzesco – FOTO - #Erjona #Sulejmani… -

Sport News.eu

Dopo aver chiuso questa storia, Alessandro ha avuto anche una breve frequentazione con, prima di entrare nella casa e innamorarsi della splendida Sophie. 5 curiosità su Sophie ...Commenta per primo La bellissima, storica ex del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili e nota tifosa dell'Inter , si è concessa con i suoi fan sul proprio profilo instagram in una serie di domande e risposte ... Erjona Sulejmani incontenibile in piscina: curve e bikini sensazionali - FOTO L'ex compagna del calciatore fa impazzire i social con l'ultimo scatto in bikini. Fisico da urlo, curve sensuali e un super décolleté ...L'ex compagna del centrocampista Dzemaili fa sognare i social con il suo scatto bollente, fisico stratosferico ...