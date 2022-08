Era ricercato in Romania | trovato “in vacanza” a Ponza | 28enne in manette

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 18 agosto 2022)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia per un’estate sicura e finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio. I militari della dipendente Stazione di, hanno localizzato e dato esecuzione al mandato europeo di arresto in carcere di undi origine rumena, ritenuto responsabile di lesioni, uso di atto falso, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e falsificazione di documenti, reati commessi negli anni 2012/2019 in, per i quali dovrà scontare anni 3 e mesi 1 di reclusione. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, ...