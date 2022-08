“Era meglio andare al mare”, il titolare de La Fiammante mostra la bolletta da quasi 1 milione di euro (Di giovedì 18 agosto 2022) L’aumento dei costi dell’energia (sia per quel che riguarda il reparto luce che per il gas) è evidente e pesa sulle tasche di tutti gli italiani. Perché nelle settimane in cui si è registrato un netto e sensibile calo del prezzo del carburante (ma senza il taglio deciso dal governo, il costo sarebbe comunque superiore ai 2 euro al litro per benzina e diesel), sono molte le testimonianza di piccoli, medi e grandi imprenditori che si sono visti recapitare in azienda bollette con cifre astronomiche. Come nel caso della famosa produttrice di conserve di pomodoro La Fiammante di Buccino, a Salerno. La Fiammante, l’azienda di Salerno con una bolletta da 1 milione di euro A denunciare questo impressionante rincaro è stato lo stesso titolare dell’azienda della provincia di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) L’aumento dei costi dell’energia (sia per quel che riguarda il reparto luce che per il gas) è evidente e pesa sulle tasche di tutti gli italiani. Perché nelle settimane in cui si è registrato un netto e sensibile calo del prezzo del carburante (ma senza il taglio deciso dal governo, il costo sarebbe comunque superiore ai 2al litro per benzina e diesel), sono molte le testimonianza di piccoli, medi e grandi imprenditori che si sono visti recapitare in azienda bollette con cifre astronomiche. Come nel caso della famosa produttrice di conserve di pomodoro Ladi Buccino, a Salerno. La, l’azienda di Salerno con unada 1diA denunciare questo impressionante rincaro è stato lo stessodell’azienda della provincia di ...

