Energia, Berlusconi "Accelereremo creazione impianti per rinnovabili" (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – "Una pillola al giorno leva il medico di torno. Una pillola al giorno del nostro programma dovrebbe levare di torno i signori della Sinistra. In tutto il mondo, ma soprattutto in Italia, l'Energia è un grande problema". Lo dice il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, nella consuetapillola elettorale quotidiana. "L'aumento delle bollette mette in ginocchio famiglie e imprese e la dipendenza dall'estero – magari da paesi instabili o dilaniati da conflitti – pone a rischio i nostri rifornimenti. Proprio ieri, sono pervenute nuove previsioni, secondo le quali le tariffe dell'Energia potrebbero raddoppiare. Un vero dramma per le famiglie e imprese italiane. Il nostro compito è quello di tutelare l'ambiente, la qualità dell'aria che respiriamo, il mondo intorno a noi. Per questo, quando saremo al governo ...

