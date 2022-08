Empoli-Fiorentina | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 agosto 2022) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di calcio di Serie A 2022/2023. I toscani sono reduci dalla sconfitta di misura in quel di La Spezia, mentre i viola hanno superato in extremis la Cremonese.si giocherà domenica 21 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Castellani.: COME SCENDERANNO IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Zanetti dovrebbe confermare il 4-3-1-2 con Vicario tra i pali, Stojanovic, Luperto, Ismajili e Parisi in difesa. A centrocampo, Henderson, Bandinelli e Marin. In avanti, Bajarami dietro le punte Destro e Lammers. Italiano risponderà con il 4-3-3: Gollini in porta, Dodo, Milenkovic, Martinez e Biraghi a comporre la linea difensiva. A centrocampo, Bonaventura, Amrabat e Mandragora. In avanti, tridente con Nico Gonzalez, Sottil e Jovic. LE ...