Elsa, la storia completa della bambina di Napoli con braccia e gambe spezzate (Di giovedì 18 agosto 2022) La tragica storia di Elsa, la bambina di Napoli denutrita e con braccia e gambe spezzate, il racconto di chi l’ha salvata Una storia drammatica che fa venire i brividi al solo parlarne. É quella di un altro caso che ha dell’assurdo e che, purtroppo, non è isolato. Si tratta di Elsa, la bimba di 9 anni di Napoli che, soltanto qualche giorno fa, è tornata finalmente a vivere per davvero, grazie al soccorso degli operatori de La Casa di Matteo. Foto dal WebÉ stato Marco Caramanna, presidente dell’associazione che ora si occupa della bambina, a raccontare con uno sfogo al Corriere della Sera il dramma di questa infanzia spezzata. Nel vero senso ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 18 agosto 2022) La tragicadi, ladidenutrita e con, il racconto di chi l’ha salvata Unadrammatica che fa venire i brividi al solo parlarne. É quella di un altro caso che ha dell’assurdo e che, purtroppo, non è isolato. Si tratta di, la bimba di 9 anni diche, soltanto qualche giorno fa, è tornata finalmente a vivere per davvero, grazie al soccorso degli operatori de La Casa di Matteo. Foto dal WebÉ stato Marco Caramanna, presidente dell’associazione che ora si occupa, a raccontare con uno sfogo al CorriereSera il dramma di questa infanzia spezzata. Nel vero senso ...

annaiov1 : RT @larobbina: ah, oggi è anche il compleanno di elsa morante. non le sarò mai abbastanza grata per aver creato il bambino useppe, uno dei… - larobbina : ah, oggi è anche il compleanno di elsa morante. non le sarò mai abbastanza grata per aver creato il bambino useppe,… - XandeRLav : RT @luciano55321084: Elsa Morante si spegne il18 agosto1912.Prima donna a essere insignita del Premio Strega nel 1957 con il romanzo L’isol… - deb_pisano : Oggi, nel 1912, nasceva #ElsaMorante - pontilia : RT @LaRicercaOnline: Oggi che è il compleanno di Morante va in onda il documentario oggetto del suo lavoro: alle ore 23.10 su RAI Storia. h… -