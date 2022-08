Elon Musk tifa e compra il Manchester United: la notizia fa inpazzire il Web prima della smentita ufficiale (Di giovedì 18 agosto 2022) È impossibile non essersi informati in merito all’ultima trovata di Elon Musk: sembra che abbia acquistato il Manchester United, appropriandosene come se niente fosse. Tuttavia, qualcosa non torna in questa storia che per quanto possa avere una specie di fondo di verità, non pare sia esattamente reale. Ma da cosa lo possiamo capire? Chi avrebbe mai immaginato un riscontro come questo? – Computermagazine.itUn semplice Tweet ha messo in allerta tutti quanti: Elon Musk ha riferito a chiunque di una notizia nuova nel complesso e che non ci aspetteremmo mica di sentire. Cosa ha detto? Che sta acquistando il Manchester United. Potrebbe essere un messaggio come un altro verrebbe da dire, ma quando c’è di mezzo l’uomo più ricco del mondo ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) È impossibile non essersi informati in merito all’ultima trovata di: sembra che abbia acquistato il, appropriandosene come se niente fosse. Tuttavia, qualcosa non torna in questa storia che per quanto possa avere una specie di fondo di verità, non pare sia esattamente reale. Ma da cosa lo possiamo capire? Chi avrebbe mai immaginato un riscontro come questo? – Computermagazine.itUn semplice Tweet ha messo in allerta tutti quanti:ha riferito a chiunque di unanuova nel complesso e che non ci aspetteremmo mica di sentire. Cosa ha detto? Che sta acquistando il. Potrebbe essere un messaggio come un altro verrebbe da dire, ma quando c’è di mezzo l’uomo più ricco del mondo ...

