Elezioni: Toti, “Quagliariello esempio di politica come servizio” (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Il nostro partito non e’ legato alle poltrone a tutti i costi e il gesto di uno dei suoi fondatori, Gaetano Quagliariello, di rinunciare a un seggio sicuro, gia’ attribuito a lui come era naturale in quanto coordinatore del nostro partito, poiche’ fuori dal suo territorio lo dimostra in modo concreto. Un gesto importante, ne’ scontato, ne’ dovuto”. A dirlo e’ Giovanni Toti, presidente di Italia al Centro, che si presentera’ alle prossime Elezioni con la coalizione ‘Noi Moderati’. “L’impegno che Quagliariello ha profuso in questi anni merita in se’ un plauso. Anche se il Parlamento perdera’ una delle sue figure piu’ preparate, sono certo – riprende – che il suo lavoro per il Paese proseguira’, cosi’ come il suo progetto di dare una casa ai moderati a cui stiamo lavorando ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA – “Il nostro partito non e’ legato alle poltrone a tutti i costi e il gesto di uno dei suoi fondatori, Gaetano, di rinunciare a un seggio sicuro, gia’ attribuito a luiera naturale in quanto coordinatore del nostro partito, poiche’ fuori dal suo territorio lo dimostra in modo concreto. Un gesto importante, ne’ scontato, ne’ dovuto”. A dirlo e’ Giovanni, presidente di Italia al Centro, che si presentera’ alle prossimecon la coalizione ‘Noi Moderati’. “L’impegno cheha profuso in questi anni merita in se’ un plauso. Anche se il Parlamento perdera’ una delle sue figure piu’ preparate, sono certo – riprende – che il suo lavoro per il Paese proseguira’, cosi’il suo progetto di dare una casa ai moderati a cui stiamo lavorando ...

