Elezioni, Salvini al Tg4: "Guadagni miliardari per le aziende energetiche, reinvestire profitti per il Paese" - Berlusconi: "Draghi? Spero ... (Di giovedì 18 agosto 2022) Calenda: 'Il Pd tornerà col M5s, noi per Draghi premier'. La Meloni chiederà fidejussione a garanzia delle tasse dagli imprenditori extra Ue. Letta: 'Se Fratelli d'Italia vince, rischi per la presenza ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 18 agosto 2022) Calenda: 'Il Pd tornerà col M5s, noi perpremier'. La Meloni chiederà fidejussione a garanzia delle tasse dagli imprenditori extra Ue. Letta: 'Se Fratelli d'Italia vince, rischi per la presenza ...

sbonaccini : Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi… - martaottaviani : Mini thread agostano sulle #elezioni 1/ È interessante vedere come i canali Telegram russi stanno seguendo la campa… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Alocin00335217 : RT @LilianaArmato: Come mai #Medvedev sta interferendo con le nostre elezioni? Il cdx sta usufruendo in qualche modo dei favori di #PutinW… - cardinale_anna : RT @LilianaArmato: Come mai #Medvedev sta interferendo con le nostre elezioni? Il cdx sta usufruendo in qualche modo dei favori di #PutinW… -