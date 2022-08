Elezioni, Renzi sul Covid: “Sì a commissione d’inchiesta, Letta che dice?”. Il segretario Pd sfida la Lega a Vicenza. Calenda: “Meno tasse, no alla patrimoniale”. Di Maio: “FdI toglierà il reddito di cittadinanza”. Meloni: “Serve lavoro”. Il Carroccio conferma la squadra di governo (Di giovedì 18 agosto 2022) Renzi torna sul presidenzialismo: «Una follia dire che minaccia la democrazia». Berlusconi sul nucleare: «Riprenderemo la ricerca» Leggi su lastampa (Di giovedì 18 agosto 2022)torna sul presidenzialismo: «Una follia dire che minaccia la democrazia». Berlusconi sul nucleare: «Riprenderemo la ricerca»

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - DSantanche : Calenda Renzi: lo ha detto 18milioni di volte, che fai non ti fidi? #elezioni #governo #VotaFDI - GiovanniBenede9 : RT @Ivan_Grieco: Domani la Miniera riapre i battenti per la cavalcata verso le elezioni. Molto presto Letta e Renzi ospiti, oltre ovviament… - miriamberzi : @enritombetti @MarcoFinizio74 @andrea_cangini Il limite,secondo me, è proprio questa eccessiva connotazione di sin… -