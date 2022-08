(Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago. (Adnkronos) - "Stamattina ho firmato l'accettazione dellaal Senato nel collegio plurinominale di Milano". Lo annuncia su Facebook il senatore dem, Franco, aggiungendo: "Da domani si torna sul territorio ad ascoltare le persone sul territorio, nei mercati ovunque sia possibile spiegare le proposte del Pd e raccontare il lavoro fatto chiedendo il voto e l'impegno a mobilitare altri". "In questo mese -scrive- voglio tornare a lavorare coi circoli e a incontrare i comitati di quartiere, i cooperatori e le associazioni con cui ho lavorato in questi anni. A tutte e tutti dobbiamo dire che il 25 settembre si decide molto deldel Paese e che quelnon èe -conclude- possiamo ...

ADM_assdemxmi : Elezioni, Mirabelli ricandidato dal Pd - ADM_assdemxmi : Elezioni: Franco Mirabelli (PD), impegno per rappresentare Milano e la sua area metropolitana e i temi di tante bat… - ADM_assdemxmi : Elezioni: Franco Mirabelli (PD), impegno per rappresentare Milano e la sua area metropolitana - ADM_assdemxmi : Elezioni, Franco Mirabelli ricandidato dal Pd: tira un sospiro di sollievo - ADM_assdemxmi : Elezioni, Mirabelli ricandidato dal Pd: tira un sospiro di sollievo -

Il Sannio Quotidiano

Lo schema era prevedibile: la Russia interviene nelleitaliane per dire che i governi che hanno appoggiato l'Ucraina vanno affossati. Il campo ... FrancoC'è da restare basiti di ...... Matteo Renz i, annunciando la candidatura in vista dellesono state: 'Mi candiderò al ... seguito da Simona Malpezzi, attuale capogruppo del Pd al Senato e da Franco. Di questa ... Elezioni: Mirabelli (Pd), ‘ho accettato candidatura, futuro non è ancora scritto’ Milano, 18 ago. (Adnkronos) - "Stamattina ho firmato l’accettazione della candidatura al Senato nel collegio plurinominale di Milano". Lo annuncia su Facebook il senatore dem, Franco Mirabelli, aggiun ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8c867a45-1181-7494-a716-388dc67ec9 ...