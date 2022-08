Elezioni, Meloni: Imprese extra Ue in Italia? Prima presentinofidejussione a garanzia del pagamento delle tasse (Di giovedì 18 agosto 2022) “Dieci anni di governi di Sinistra hanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa. Trattati come delinquenti o come evasori a prescindere, gettati nella giungla della burocrazia e del Grande Fratello fiscale, vessati da tasse troppo alte. Fare impresa in Italia è praticamente diventato un atto eroico”. Lo dice, in un video-messaggio postato su Facebook, la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. “Però le piccole e medie Imprese di questa Nazione – aggiunge Meloni – rappresentano la sua ossatura economica e sono le custodi del Made in Italy, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per questo, Fratelli d’Italia propone una rivoluzione copernicana nei rapporti tra lo Stato e le Imprese. Non bisogna disturbare chi vuole fare. Serve una ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) “Dieci anni di governi di Sinistra hanno reso la vita impossibile a chi vuole fare impresa. Trattati come delinquenti o come evasori a prescindere, gettati nella giungla della burocrazia e del Grande Fratello fiscale, vessati datroppo alte. Fare impresa inè praticamente diventato un atto eroico”. Lo dice, in un video-messaggio postato su Facebook, la leader di Fratelli d’Giorgia. “Però le piccole e mediedi questa Nazione – aggiunge– rappresentano la sua ossatura economica e sono le custodi del Made in Italy, che è la cosa più preziosa che abbiamo. Per questo, Fratelli d’propone una rivoluzione copernicana nei rapporti tra lo Stato e le. Non bisogna disturbare chi vuole fare. Serve una ...

