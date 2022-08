Elezioni, Medvedev: “Europei, punite i vostri governi”. Pd: “Ingerenze russe inaccettabili, destra ambigua”. Centrodestra, per i nomi delle liste ancora 24 ore. Giorgetti: “Occorre pazienza” (Di giovedì 18 agosto 2022) Giorgetti: «Per le candidature nel centrodestra Occorre aspettare domani». Calenda: «L’obiettivo è Draghi premier». Meloni: «No al reddito di cittadinanza, serve lavoro». Il Carroccio conferma la squadra di governo. Berlusconi torna al nucleare: «Riprenderemo la ricerca» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 18 agosto 2022): «Per le candidature nel centroaspettare domani». Calenda: «L’obiettivo è Draghi premier». Meloni: «No al reddito di cittadinanza, serve lavoro». Il Carroccio conferma la squadra di governo. Berlusconi torna al nucleare: «Riprenderemo la ricerca»

