Elezioni | Medvedev attacca | “Europei | votate contro i vostri Governi”

(Di giovedì 18 agosto 2022) In vista delleil nascente Terzo Polo di Renzi e Calenda presenta il suo programma. Ma, nello stesso giorno, il vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russoentra a piedi uniti nella campagna elettorale italiana. “Alle urne vorremmo vedere i cittadininon solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro. Ma anche chiamarli a rendere conto, punendoli per la loro evidente stupidità” scrivesu Telegram, sottolineando che “i voti degli elettori sono una potente leva di influenza“. Foto Ansa/EpaSecca la replica del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio: “È davvero preoccupante l’ingerenza del Governo russo nelleitaliane. Un esponente russo,, interviene nuovamente a gamba tesa su questioni di ...

AndreaMarcucci : Il vicesegretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo Dmitrij #Medvedev chiede agli europei di punire i gove… - Emagorno : Le assurde parole di #Medvedev sono una prova ulteriore di ciò che denunciamo da tempo: il pericolo di ingerenze al… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri Di Maio replica al vicepresidente del consiglio di sicurezza nazionale russo, Medvedev. 'È… - SalPonticorvo : Elezioni, Medvedev: “Europei, punite i vostri governi” Dove sono i #patrioti ? Talmente patrioti che non danno fas… - SandrinoDP : RT @pdnetwork: Sono passate 5 ore e ancora non sappiamo nulla di cosa pensano @GiorgiaMeloni, @matteosalvinimi e @berlusconi delle parole d… -

Si dice preoccupato dall'ingerenza russa sulleitaliane Luigi Di Maio: "Un esponente russo,, interviene nuovamente a gamba tesa su questioni di politica interna, questa volta dando anche un'indicazione di voto'. Il riferimento è ...... Luigi Di Maio, intervenuto a "Tg4 " Diario del giorno" su Rete4, commentando le parole di. "Quando i russi interferiscono nelle nostre, ne va della libertà e della sicurezza della ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-8c867a45-1181-7494-a716-388dc67ec9 ...MOSCA - Alle urne "vorremmo vedere i cittadini europei non solo esprimere il malcontento per le azioni dei loro governi, ma anche dire qualcosa di più coerente. Ad esempio, che li chiamino a rendere c ...