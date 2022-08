Elezioni: Marattin, 'finita epoca cantastorie' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "L'epoca dei cantastorie in questo Paese è finita, è tornata l'epoca della serietà, del merito, della competenza". Lo ha affermato Luigi Marattin, durante la presentazione del programma elettorale di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "L'deiin questo Paese è, è tornata l'della serietà, del merito, della competenza". Lo ha affermato Luigi, durante la presentazione del programma elettorale di Azione-Italia viva.

Chizu641 : @redrose675 @marattin Non so chi vota e non voglio saperlo. Ma per quanto riguarda le scelte popolari, sono state f… - fpezzini67 : @marattin Vi svegliate solo alle elezioni...poveraccio?????? - TV7Benevento : Elezioni: Marattin, 'finita epoca cantastorie' - - gheno_giovanni : @mara_carfagna @Azione_it @ItaliaViva @CarloCalenda @elenabonetti @msgelmini @meb @marattin Per 15 anni a laccato i… - MarroniMichele : @marattin @CarloCalenda @meb @mara_carfagna @elenabonetti @msgelmini Sicuramente il programma migliore delle prossi… -