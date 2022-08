Elezioni: Locati (Italexit), 'Paese che non si indigna per candidatura Gallera non è civile' (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago.(Adnkronos) - "Un Paese che dimentica e non si indigna per la candidatura di un Gallera non è degno di chiamarsi civile". Lo scrive su Facebook Consuelo Locati, legale delle circa 500 famiglie di vittime del Covid-19 che hanno intentato una causa civile contro governo, ministero della Salute e Regione Lombardia e oggi candidata nelle liste di Italexit per le prossime Elezioni politiche del 25 settembre. Nel suo post, Locati scrive: "Il protagonismo delle dirette serali nel pieno della strage del febbraio 2020, quando noi cittadini eravamo inconsapevoli, ma lui e il suo collega Fontana (e tutti al ministero, compresi ministri e tecnici) ben sapevano che il Covid era come la peste, ma per tutti " non c'è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Milano, 18 ago.(Adnkronos) - "Unche dimentica e non siper ladi unnon è degno di chiamarsi". Lo scrive su Facebook Consuelo, legale delle circa 500 famiglie di vittime del Covid-19 che hanno intentato una causacontro governo, ministero della Salute e Regione Lombardia e oggi candidata nelle liste diper le prossimepolitiche del 25 settembre. Nel suo post,scrive: "Il protagonismo delle dirette serali nel pieno della strage del febbraio 2020, quando noi cittadini eravamo inconsapevoli, ma lui e il suo collega Fontana (e tutti al ministero, compresi ministri e tecnici) ben sapevano che il Covid era come la peste, ma per tutti " non c'è ...

TV7Benevento : Elezioni: Locati (Italexit), 'Paese che non si indigna per candidatura Gallera non è civile' -… - Francy59862885 : RT @Etrurianews: La squadra di Italexit cresce di giorno in giorno, e in vista delle prossime elezioni sono in tanti – anche nomi di spicco… - Etrurianews : La squadra di Italexit cresce di giorno in giorno, e in vista delle prossime elezioni sono in tanti – anche nomi di… -