Elezioni, Letta sfida la Lega a Vicenza. Calenda: “L’obiettivo è Draghi premier”. Meloni: “No al reddito di cittadinanza, serve lavoro”. Di Maio: “Ingerenze russe preoccupanti” (Di giovedì 18 agosto 2022) Renzi sul Covid: «Sì a commissione d’inchiesta, il Pd che dice?». Il Carroccio conferma la squadra di governo. Berlusconi torna al nucleare: «Riprenderemo la ricerca» Leggi su lastampa (Di giovedì 18 agosto 2022) Renzi sul Covid: «Sì a commissione d’inchiesta, il Pd che dice?». Il Carroccio conferma la squadra di governo. Berlusconi torna al nucleare: «Riprenderemo la ricerca»

CarloCalenda : Invece dei video in lingua straniera di Letta e Meloni, indirizzati a chi non voterà alle elezioni, proviamo a impo… - Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - SkyTG24 : #Elezioni, Letta: 'Sfido la Lega in Veneto, il #Pd è contrario a presidenzialismo' - fabbri333 : RT @ronco52: Maria Elena Boschi: 'Letta mosso dal rancore. Noi vero argine alla vittoria della destra' - Robycoppi : Confronti via social a livello scuola infantile tra quelli che vorrebbero governare il Paese, Letta e Renzi non fan… -