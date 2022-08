Elezioni: Calenda, 'tasse vanno diminuite, non si può proporre patrimoniale' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Le tasse vanno diminuite in questo Paese. Punto. Solo una persona che non percepisce quanto il Paese sia provato da anni di Covid, dalla guerra, dall'inflazione può proporre patrimoniali e o tasse di successione". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Lein questo Paese. Punto. Solo una persona che non percepisce quanto il Paese sia provato da anni di Covid, dalla guerra, dall'inflazione puòpatrimoniali e odi successione". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione e Italia viva.

