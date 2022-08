Elezioni, Calenda: Sollievo non avere Di Maio come alleato. La replica: Sai solo odiare, salutami Renzi (Di giovedì 18 agosto 2022) Che tra Carlo Calenda e Luigi Di Maio non ci fosse mai stata stima, e men che meno affetto, era cosa nota. Ma i due hanno pensato bene di rimarcarlo, ovviamente a colpi di tweet. Ad aprire la singolar tenzone è stato il leader di Azione che, riprendendo un lancio di Tg La7 in cui Di Maio annunciava che la sua lista sarà la sorpresa e che supererà il 3%, ha scritto: “Al di là di ogni altra considerazione razionale, patti contraddittori etc il Sollievo fisico di non dover pensare a Di Maio come alleato vale da solo il 30% dei collegi di coalizione a cui abbiamo rinunciato”. Immediata la risposta mediatica dell’uscente Ministro degli Esteri: “Carlo, il Sollievo è reciproco. Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene. Hai ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) Che tra Carloe Luigi Dinon ci fosse mai stata stima, e men che meno affetto, era cosa nota. Ma i due hanno pensato bene di rimarcarlo, ovviamente a colpi di tweet. Ad aprire la singolar tenzone è stato il leader di Azione che, riprendendo un lancio di Tg La7 in cui Diannunciava che la sua lista sarà la sorpresa e che supererà il 3%, ha scritto: “Al di là di ogni altra considerazione razionale, patti contraddittori etc ilfisico di non dover pensare a Divale dail 30% dei collegi di coalizione a cui abbiamo rinunciato”. Immediata la risposta mediatica dell’uscente Ministro degli Esteri: “Carlo, ilè reciproco. Continua a spargere odio e rancore, la cosa ti viene bene. Hai ...

