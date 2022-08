Elezioni: Calenda, 'progetto centro di Toti per avere seggi sicuri da destra' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Avete riempito pagine di giornali con mirabolanti progetti di centro che si sono squagliati come neve al sole nel momento in cui sono arrivati seggi sicuri. Pensate a Toti, che ogni volta dopo le Elezioni si stacca dalla destra per fare il centro in modo che quando ci sono le Elezioni si possa alleare con la destra con maggior vantaggio. Dopo queste Elezioni, quando arriverà uno che si è candidato con la destra e la sinistra e dirà io sono il centro, consideratelo una persona che non sta dicendo la verità". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Avete riempito pagine di giornali con mirabolanti progetti diche si sono squagliati come neve al sole nel momento in cui sono arrivati. Pensate a, che ogni volta dopo lesi stacca dallaper fare ilin modo che quando ci sono lesi possa alleare con lacon maggior vantaggio. Dopo queste, quando arriverà uno che si è candidato con lae la sinistra e dirà io sono il, consideratelo una persona che non sta dicendo la verità". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

