Elezioni, Calenda presenta il programma del Terzo polo: Avanti con Draghi e larga coalizione (Di giovedì 18 agosto 2022) Vogliamo andare Avanti con Draghi, sostenuto da una larga coalizione. E’ questo l’obiettivo fissato dal leader di Azione, Carlo Calenda, in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma della lista Azione – Italia viva. “O noi facciamo andare Avanti Draghi con un governo sostenuto da un polo liberale e riformista piu’ forte, oppure questo Paese e’ andato. Ogni alternativa e’ destinata a portare il Paese in una condizione di estremo rischio finanziario”, ha avvertito Calenda, che ha definito questa legislatura “uno spartiacque: e’ la tragica fine delle Seconda Repubblica, degenerata in bipopulismo”. Il leader di Azione ha poi confermato la sua candidatura al collegio Roma 1 e sulle ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 18 agosto 2022) Vogliamo andarecon, sostenuto da una. E’ questo l’obiettivo fissato dal leader di Azione, Carlo, in occasione della conferenza stampa dizione deldella lista Azione – Italia viva. “O noi facciamo andarecon un governo sostenuto da unliberale e riformista piu’ forte, oppure questo Paese e’ andato. Ogni alternativa e’ destinata a portare il Paese in una condizione di estremo rischio finanziario”, ha avvertito, che ha definito questa legislatura “uno spartiacque: e’ la tragica fine delle Seconda Repubblica, degenerata in bipopulismo”. Il leader di Azione ha poi confermato la sua candidatura al collegio Roma 1 e sulle ...

