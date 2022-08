Elezioni: Calenda, 'per partito riformista porte aperte a Cottarelli, Bonino e Bentivogli' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Italia viva e Azione oggi sono l'unica forza politica ad avere la stessa collocazione in Europa. Abbiamo fatto un accordo per costruire Gruppi unici e avviare la costruzione di un grande partito liberale, popolare e riformista immediatamente dopo le Elezioni. Agli amici di Più Europa, che siedono nel nostro stesso Gruppo nel Parlamento europeo, dico avete fatto una scelta sbagliata, contraddittoria e incoerente". In ogni caso "per persone come Cottarelli, Bonino, Bentivogli e tante altre le porte di questo progetto, per quanto mi riguarda, continueranno ad essere aperte". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Italia viva e Azione oggi sono l'unica forza politica ad avere la stessa collocazione in Europa. Abbiamo fatto un accordo per costruire Gruppi unici e avviare la costruzione di un grandeliberale, popolare eimmediatamente dopo le. Agli amici di Più Europa, che siedono nel nostro stesso Gruppo nel Parlamento europeo, dico avete fatto una scelta sbagliata, contraddittoria e incoerente". In ogni caso "per persone comee tante altre ledi questo progetto, per quanto mi riguarda, continueranno ad essere". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva.

