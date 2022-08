Elezioni: Calenda, 'no ambientalismo ideologico, nucleare energia a emissioni zero' (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Basta con un ambientalismo ideologico che spinge le aziende a trasferirsi nei Paesi dove possono inquinare, con il risultato che l'ambiente peggiora e noi perdiamo l'occupazione. I voti del Pd al Parlamento europeo sull'abbandono delle motorizzazione a combustione anche con biocarburanti valgono 100mila posti di lavoro in meno". Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. "É semplicemente ridicolo - ha aggiunto - il Pd che dica sì al rigassificatore a patto che si spenga tra cinque anni: il rigassificatore si spegnerà quando avremo la possibilità di avere un'energia alternativa. La transizione ambientale è una cosa seria e va gestita bene, le rinnovabili non possono andare da sole perché sono intermittenti, non abbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 agosto 2022) Roma, 18 ago. (Adnkronos) - "Basta con unche spinge le aziende a trasferirsi nei Paesi dove possono inquinare, con il risultato che l'ambiente peggiora e noi perdiamo l'occupazione. I voti del Pd al Parlamento europeo sull'abbandono delle motorizzazione a combustione anche con biocarburanti valgono 100mila posti di lavoro in meno". Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. "É semplicemente ridicolo - ha aggiunto - il Pd che dica sì al rigassificatore a patto che si spenga tra cinque anni: il rigassificatore si spegnerà quando avremo la possibilità di avere un'alternativa. La transizione ambientale è una cosa seria e va gestita bene, le rinnovabili non possono andare da sole perché sono intermittenti, non abbiamo ...

Linkiesta : Il polo liberale non può scegliere la strada del populismo istituzionale #Letta ha fatto di tutto per favorire l’a… - ilfoglio_it : I rappresentanti dell'alleanza formata da Azione e Italia viva saranno oggi alle 11 in conferenza stampa per esporr… - fattoquotidiano : La7, quando Calenda disse: “Mai con Renzi, va a guadagnare soldi in Arabia mentre è pagato dagli italiani. Alle pro… - grucceverdi : RT @Michele_Anzaldi: Elezioni, chi ha paura del confronto Tv proposto da Calenda? - gmultatuli : RT @089Silvy: Se @EnricoLetta avesse scelto subito Calenda Renzi e +Europa avrebbe vinto elezioni. Ha scelto un papocchio dietro l'altro p… -